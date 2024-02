Produtores rurais de Maracaju avançam com a colheita da soja

Em Maracaju, produtores rurais que plantaram mais cedo e que tiveram lavouras em conclusão do ciclo de desenvolvimento já estão colhendo a soja, safra 23/24. Nos últimos dias, tem chovido na região, mas a medida que o clima colabora, as máquinas entram em campo para trabalhar a colheita.

A expectativa segundo a Aprosoja/MS é de uma produtividade em torno de 53 sacas em média por hectare. Uma previsão para todo Mato Grosso do Sul, incluindo a produção em Maracaju, maior produtor de grãos de todo estado.

Ainda segundo a Aprosoja, o avanço da colheita deve ganhar ainda mais força no período entre 09 de fevereiro e 15 de março, intervalo que concentra 77% da colheita. A região Norte está com média de 8,1% de área colhida, o Centro está com 5,3% e o Sul do estado está com 4,1% de média. Quanto às condições, 81% as lavouras estão em boas condições, 12% em condições regulares e 7% em condições ruins.

As condições climáticas têm impactado os resultados em produtividade e estimativas para todo Brasil. Enquanto que no Sul houve excesso de chuva prejudicando milhares de lavouras, no Centro-Oeste houve escassez hídrica, interferindo diretamente do desenvolvimento final da planta de soja. Com isso, outro impacto é nos preços de alguns alimentos como o arroz. De acordo com o IPCA, em todo ano de 2023, a alta foi de mais de 24%, com expectativa de recuo em abril.

Em Maracaju, a saca de 60 kg da soja esta semana está cotada em R$ 101,00, uma ligeira subida em razão do prêmio de exportação, seguindo análises de mercado.

