Produtores rurais de Maracaju avançam com a colheita do milho já na fase final

Em Maracaju, no Centro-Oeste, os produtores avançam com a colheita do milho segunda safra para já na sequencia dar início ao plantio da soja, safra 2023/2024 no estado, a principal cultura de Mato Grosso do Sul. A colheita tardia do milho se deu em razão do atraso da colheita da soja e atraso no plantio do milho em várias regiões.

Com área de cultivo de 4,2 milhões de hectares, a estimativa da safra de soja 23/24, foi lançada oficialmente, pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado, nesta sexta-feira (15), data que libera o início da operação de plantio em MS. Para o próximo ciclo da cultura, a Associação prevê uma produção de 13,8 milhões de toneladas, redução de 7,92% e produtividade de 54 sacas por hectare, 13,52% a menos do que na safra anterior.

“A redução na produtividade e produção estimada pelo SIGA/MS para a safra 23/24, é justificada pela média histórica do estado, que considera a frustração de safra, causada pela severa estiagem que tivemos em 21/22. Apesar disso, a alta probabilidade da ocorrência do fenômeno El Niño indica um aumento no volume das chuvas. Caso isso ocorra entre os meses de janeiro e fevereiro, período de maior demanda hídrica da cultura, o produtor sul-mato-grossense pode esperar uma safra de grandes resultados", afirmou André Dobashi, presidente da Aprosoja/MS, levando em consideração dados obtidos pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio.

Sobre o custo de produção, a Associação informou que nesta safra, o custo por hectare apresentou redução de 10%, saindo de R$ 6.860,08 no ciclo anterior para R$ 6.170,61 em 2023. Contudo, o custo da saca por hectare passou de 42,88 para 51,42, incremento de 20%, justificado pela queda do preço médio da saca, que saiu de 180,00 para 120,00/sc.

*Com informações/Aprosoja/MS