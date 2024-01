Produtores tem até quarta-feira para cadastrar áreas de plantio de soja

Todo ano são produzidos milhões de toneladas de soja em Mato Grosso do Sul e esse ano a meta dos produtores é manter esse compromisso. Por isso, o período de cadastro das áreas de plantio de soja, referente à safra 2023/24, estão abertas até a próxima quarta-feira (31).

O produtor realiza o cadastro de forma gratuita pelo site oficial da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). A obrigatoriedade do cadastro das áreas de cultivo é uma forma de proteger plantações de pragas, como a ferrugem asiática.

A estimativa do Siga MS é que a área cultivada cresça 6,5% no Estado, resultando em extensão de terra de 4,265 milhões de hectares e colheita de 13,818 milhões de toneladas, com uma produtividade média estimada de 54 sacas por hectare.

* Com informações do Governo do Estado