Professor é preso acusado de assediar sexualmente 16 crianças

Um professor de inglês acusado de estuprar alunos em uma Escola Municipal de Campo Grande na Vila Carvalho foi preso nesta terça-feira (10) por policiais da DEPCA (delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente. Ele é suspeito de abusar sexualmente de 14 crianças com idades entre 4 e 11 anos.

A prisão do professor, que tem 36 anos, foi determinada pela justiça e cumprida nesta terça-feira. ele foi encontrado em casa, no bairro recanto das paineiras e levado para a delegacia especializada, onde prestou depoimento.De acordo com a delegada da DEPCA Anne Karine as investigações começaram em novembro, ”inicialmente, nove vítimas foram identificadas, mas agora, com o fim do inquérito, o número chega a quatorze,” afirma a Anne.

Conforme as investigações todas as crianças foram ouvidas em depoimento especial e confirmaram os abusos sexuais, “os crimes aconteciam por detrás da mesa, ele passava a mão no corpo dos alunos, todos meninos,” explica a delegada.

O educador foi demitido da escola municipal assim que o caso veio à tona e na época negou os abusos. O acusado passará por audiência de custódia e será encaminhado para o presídio já que sua prisão preventiva foi decretada. Além dessas 14 crianças mais dois indiciamentos vão ser anexados ao processo, podendo aumentar para 16 vítimas.