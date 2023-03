Professor Pedro Chaves é imortalizado na Academia Brasileira de Educação

Nesta segunda-feira (20), o Professor Pedro Chaves dos Santos Filho tomou posse na Academia Brasileira de Educação (ABE). A cerimônia de posse foi realizada na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro e teve a presença de familiares, amigos próximos e do governador Eduardo Riedel.

Pedro Chaves é o primeiro sul-mato-grossense a ocupar uma cadeira da ABE. O educador de Mato Grosso do Sul agora ocupa a cadeira nº 32 da Academia Brasileira de Educação. "Tenho muito orgulho de representar meu estado e todos os profissionais da Educação", divulgou o imortal.

Economista, educador e professor universitário, ele é graduado em Ciências Econômicas com pós-graduação em Economia e Gestão Pública e já exerceu mandato de senador entre os anos de 2016 e 2019. Na área de educação, desempenhou papel na criação da escola Moderna Associação Campo-grandense de Ensino (Mace), e se consolidou como referência com a criação da Universidade para Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp), da qual foi reitor.