Profissionais da saúde pedem por cumprimento do piso salarial

A sessão desta terça-feira (27) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) contou com a presença de profissionais da área da saúde, que reivindicam o cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem em MS. A categoria também espera que a Casa de Leis crie uma comissão responsável pelo tema e que auxilia no contato e nas negociações com o governo do estado.

O assunto foi levado até a tribuna do plenário pelo vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social (Sintss-MS), Ricardo Bueno, que pediu o apoio dos deputados e falou sobre reunião realizada ontem na governadoria.

"Ontem participamos de reunião sobre o termo que retiraram do projeto de piso salarial, em que era somado ao vencimento o nosso adicional de função acontecia por dedicação exclusiva, ficando então a compreensão pelo texto, que seria só a soma de subsídios. Isso é inadmissível. Temos a promessa que será feita a supressão do artigo", afirma.

O projeto citado pelo sindicalista será alterado ainda nesta quarta-feira (28), durante o encontro da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR), de acordo com o membro da comissão e relator responsável pelo texto, deputado estadual Junior Mochi (MDB).

"Definimos ontem a alteração do texto, amanhã já devolvo o parecer para votação na comissão, já com a emenda garantindo. A partir das 8h, inicia a reunião ordinária. Já a designação para a comissão é definida pelo presidente da Assembleia Legislativa", garantiu o parlamentar.

O pedido pela criação de uma comissão específica para tratar do caso junto ao governo do estado também será atendido pela Casa de Leis, conforme deputada estadual e presidente da CCJR, Mara Caseiro (PSDB).

"Nós estamos propondo a criação dessa comissão com estamos propondo que participem pelo menos dois deputados estaduais, um representante da Sad (Secretaria de Estado de Administração), um representante do sindicato (SintssMS) e representantes da Secretaria de Saúde e Secretaria de Governo. Tudo isso para que a gente possa darmos uma solução para o problema", concluiu.