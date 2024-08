Profissionais de MS participam de curso para identificar incêndios florestais criminosos

Reforçando seus compromissos com a investigação técnica e com a preservação ambiental, forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul participam nesta semana em parceria com o Ministério Público Estadual e o Prevfogo/Ibama do Curso de Formação de Peritos em Incêndios Florestais. A capacitação teve início nesta segunda-feira (12) e vai até sábado (17), com as aulas teóricas e práticas sendo realizadas na Embrapa Gado de Corte.

Com uma carga horária total de 44 horas, o curso inclui peritos criminais da Polícia Científica e militares do Corpo de Bombeiros e da PMA (Polícia Militar Ambiental).

O objetivo da capacitação é aprimorar as habilidades dos participantes na investigação das causas dos incêndios florestais, particularmente no bioma do Pantanal. Desde 2022, através do MP, mais de 30 locais de ignição de incêndios foram examinados. A Polícia Científica, por exemplo, tem desempenhado um papel essencial nesse esforço.

Durante o curso, os peritos criminais terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em áreas fundamentais, como o comportamento do fogo e a elaboração de laudos periciais. A participação em atividades práticas, incluindo perícias em áreas recentemente afetadas por incêndios, permitirá que nossos profissionais apliquem os conceitos aprendidos em cenários reais, fortalecendo ainda mais a capacidade técnica da instituição.

Com essa formação, a ideia é assegurar que peritos estejam presentes em todas as vistorias relacionadas à investigação dos incêndios, garantindo a coleta de evidências que possam identificar as causas e, quando necessário, apoiar a responsabilização criminal dos envolvidos.

Entre os peritos criminais da Polícia Científica que participaram, estão Leidiane da Silva Marques (Corumbá), Camila Yuri Lira Umeda (Campo Grande), Alfrink Haruo Kikuchi Porfírio (Campo Grande), Marks Melo Moura (Paranaíba), Ana Carla Carvalho Rauber (Jardim), Guilherme Santana Silva (Coxim), Josy Karla de Morais Gomes (Aquidauana), Gabriel Carvalho Ripamonte (Três Lagoas), Rayana Garcia de Amorim (Dourados) e Monik Begname de Castro (Nova Andradina).

*Com informações da Comunicação Polícia Científica