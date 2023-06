Programa Bolsa Atleta UFMS recebe inscrições até segunda-feira

Ainda há tempo para estudantes de cursos de graduação e pós-graduação, com comprovado rendimento esportivo, se inscreverem no Programa Bolsa Atleta UFMS. O prazo final para as inscrições é na próxima segunda-feira (3).

A bolsa oferece um valor mensal de R$ 700 e terá validade de julho a novembro de 2023. As vagas estão disponíveis para esportes individuais e coletivos, abrangendo uma variedade de modalidades. Há oportunidades para praticantes de futsal, voleibol, basquetebol, handebol, lutas, natação, atletismo, esportes com raquetes, vôlei de praia, paradesporto, jogos de tabuleiro, e-sport e breaking, que será introduzido como esporte olímpico em 2024, nos Jogos de Paris.

Os interessados devem apresentar um desempenho acadêmico superior a 60% no curso em que estão matriculados, atender aos requisitos de idade estabelecidos pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário e ter disponibilidade de 20 horas semanais para treinamento, entre outros critérios.

Para realizar a inscrição, é necessário preencher a ficha no Sigproj e anexar o termo de compromisso e o plano de trabalho, ambos disponíveis no edital, além de fornecer um currículo esportivo comprovado em formato PDF.

"A nossa instituição recebe anualmente atletas que precisam conciliar seu alto desempenho esportivo com a conclusão de sua graduação ou pós-graduação. A UFMS apoia esses estudantes-atletas por meio desta bolsa, que lhes permite custear seus treinamentos. Muitas vezes, eles precisam do acompanhamento de um treinador pessoal, de equipamentos específicos ou utilizam o valor recebido para participar de competições. Assim, com o esforço dos nossos estudantes-atletas e o apoio oferecido, a universidade tem se destacado como uma das instituições federais mais ativas em atividades esportivas no país", ressaltou Marcelo Fernandes, pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte.