Cidadania Viva realiza o evento "Casa Aberta" no dia 31 de março

A Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), por meio do Programa Cidadania Viva, irá realizar a ação "Casa Aberta: uma imersão na política pública estadual chamada Cidadania Viva", na sexta-feira, dia 31 de março.

O objetivo é abrir o programa para a comunidade sul-mato-grossense. São 50 vagas para maiores de 16 anos em dois períodos, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, cada oficina com 25 vagas, na avenida Fernando Corrêa da Costa, nº559, Terraço.

O programa foi criado por meio da Lei 5.733/2021, normatizado através do Decreto 15.797/2021, e tem despontado no cenário nacional quando o assunto é educomunicação. Tema esse que norteia as ações dos jovens bolsistas (16 a 29 anos) que atuam com base em 4 pilares: Vozes Cidadãs, Prosa Cidadã, Pontes para Cidadania e Rota Cidadã.

A Setescc afirma que a sede do programa também pode ser utilizado por entidades que tenham pautas que se ajustam com as do Cidadania Viva, como as que trabalham políticas públicas e levam em conta a Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) e seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Incrições no evento Casa Aberta pode ser realizada por meio deste link.

*Com informações do Governo do Estado de MS