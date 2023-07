Programa de estágio recebe mais de 100 novos estudantes

Parte importante na vida de qualquer estudante, o estágio tem como objetivo preparar o acadêmico para a vida profissional por meio do conhecimento da sala de aula aliado à experiência vivencial do ambiente de trabalho. E os estudantes de Mato Grosso do Sul têm essa oportunidade por meio do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica, que agora recebe 110 novos estagiário para participarem.

A iniciativa do governo vai atender agora um total de 250 estudantes e foi implantada em três fases – duas delas realizadas em 2022 – com etapas de prova objetiva e curso de qualificação, ambas classificatórias e eliminatórias. Os aprovados seguem no estágio até julho de 2024 e o programa será finalizado em outubro do mesmo ano.

Por meio de convênio os alunos de seis instituições de ensino superior – públicas e privadas – com atuação em Campo Grande e no interior, recebem bolsas de estudo e benefícios que somam R$ 1,3 mil por mês.

As 250 vagas de estágio foram disponibilizadas para acadêmicos de 32 cursos – entre eles Administração, Engenharia Civil, Letras, Pedagogia, Veterinária – de seis instituições de ensino públicas e privadas que atuam em MS e fazem parte do CRIE/MS (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino de Mato Grosso do Sul).

Esta é a primeira edição do programa, em 2023 e a duração do estágio é de 12 meses, e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Os estudantes cumprem carga horária de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.100,00 e auxílio transporte de R$ 200,00.