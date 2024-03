Programa de renegociação de dívidas deve beneficiar pequenos negócios

A inadimplência enfrentada pelos consumidores individuais também alcança os microempreendedores. De acordo com a Serasa Experian, quase seis milhões de pequenos empreendimentos estão endividados.

Com o objetivo de reduzir a fila de micro empresas devedoras, está tramitando em regime de urgência, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que amplia o programa Desenrola para os pequenos negócios. Entre as possibilidades de negociação, o projeto indica descontos e parcelamento em até 60 meses. Acompanhe a análise do economista e colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia.