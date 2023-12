Programa de residência multiprofissional e médica está com inscrições abertas na Capital

As inscrições para o processo de seleção para as residências médica multiprofissional estão abertas na Capital.

Ao todo são 97 vagas destinadas a profissionais graduados em diferentes áreas. Estão previstas 47 vagas para as áreas de: educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviços social. Além de 49 vagas para residência em medicina nas mais diversas áreas de atuação.

As inscrições seguem até 5 de janeiro. As provas são previstas para serem realizadas no dia 04 de fevereiro, do próximo ano, e se aprovado, o candidato iniciará as atividades em 1° de março. O período das residências varia de 2 a 3 anos.

Credenciada em 2019 pelo Ministério da educação. O programa de residência multiprofissional e médica em saúde da família de Campo Grande, já formou mais de 100 profissionais.

O edital de inscrição está disponível pelo link.

*Com informações: PREFCG

