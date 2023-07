Programa Empreendedor Rural do Senar pode ser desenvolvido em Maracaju a partir do ano que vem

Profissionalizar o negócio é um caminho sem volta e quando o assunto é a propriedade rural agora já tem ferramenta e curso especializado capaz de transformar a gestão no meio rural. É o Programa ‘Empreendedor Rural do Senar’ que vem mudando realidades e pode chegar ano que vem em Maracaju, por meio do Sindicato Rural.

Esse curso é totalmente gratuito e abrange desde a análise dos custos do processo produtivo até o desenvolvimento de um projeto de negócios da empresa rural.

Segundo os coordenadores, além de conteúdos técnicos de gestão e de elaboração de projetos, o Programa Empreendedor Rural contempla conteúdos relacionados a aspectos de desenvolvimento humano associados à comportamentos, habilidades e atitudes frente aos desafios do setor de agronegócios, ou seja, oferece um pacote completo para quem tem o desafio de aprender e mudar o negócio no meio rural.

O eixo de aprendizagem envolve diagnóstico, planejamento estratégico, estudo de mercado, engenharia do projeto e, ainda, avaliações. Dentro de cada um desses perfis, uma série de temas como: economia, globalização, cadeias agroindustriais e estratégias de comercialização, sistema jurídico e legislação agrária, administração de empresa rural, entre outros assuntos importantes para o conhecimento do produtor rural.

Quem pode fazer?

O público-alvo do programa são produtores e filhos de produtores rurais, prestadores de serviços ou pessoas com atividade econômica com algum vínculo com o setor rural e que desejam aprimorar um negócio que já existe ou implementar um novo negócio.

O Programa Empreendedor Rural possui certificado após conclusão das aulas. Para participar de uma das turmas é necessário entrar em contato com o Sindicato Rural do seu município, ter ensino fundamental completo e ter no mínimo 18 anos.

Pela metodologia, são 20 encontros presenciais com oito horas de duração cada encontro, totalizando 160 horas de formação, com dinâmicas de grupo, análise de casos de sucessos, consultorias e visita técnica na propriedade.

Em 2022 por exemplo, o Senar/MS realizou o programa nos municípios de Corumbá, São Gabriel do Oeste e em Brasilândia. Atualmente, há turmas em andamento nos Sindicatos Rurais de Corumbá, Brasilândia, Três Lagoas e Eldorado. Ainda neste ano há previsão de ampliar a oferta do Programa para os municípios de Santa Rita do Pardo, Angélica, Aquidauana, Miranda e Rio Negro.

Para 2024, o Programa pode chegar em Maracaju e ser ofertado no município por meio do Sindicato Rural. Fique atento à esta e outras oportunidades. O Sindicato Rural de Maracaju está localizado na Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, número 686, no bairro Egídio Ribeiro em Maracaju. O telefone para contato é: (67) 3454 2565.