Programa incentiva empreendedorismo feminino

As ações voltadas ao empreendedorismo feminino são o foco do Programa Donas do Negócio, que tem como objetivo promover o crescimento econômico-sustentável e inclusivo, desenvolvendo ações que fortaleçam a economia local.

O assunto foi tema da entrevista do Jornal CBN Campo Grande desta terça-feira (30). A gerente de Relacionamento do Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Ariane Zen, apresentou detalhes sobre o programa e como fazer para participar, além de detalhar sobre o reconhecimento internacional que recebeu.

Confira na íntegra: