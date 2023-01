Programa Movimenta Campo Grande retoma hoje as atividades

Quem costuma frequentar as praças e parques de Campo Grande sabe da realização de atividades esportivas por diversos grupos, entre eles, os que integram o Programa Movimenta Campo Grande. As atividades serão retomadas nesta segunda-feira (23).

Ao todo são 48 oficinas, em diversas modalidades esportivas, como por exemplo Zumba, Funcional, Pilates, Futebol, Judô, Musculação, Ballet, Voleibol, Atletismo, Capoeira, Tênis, Ciclismo, Muay Thai, dentre outras disponibilizadas à toda população, nos horários matutino, vespertino e noturno.

Movimenta Campo Grande

Em 2022, o programa atendeu quase um milhão de pessoas, por meio das atividades, nas sete regiões da Capital, além das áreas rurais. Ao todo, 150 profissionais da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) receberam cerca de 12.200 inscritos em 90 núcleos.

No final do ano passado, o último “aulão” realizado na Praça Belmar Fidalgo reuniu mais de mil pessoas.

Serviço

Para conferir as atividades oferecidas pela Fundação Municipal do Esporte clique aqui.

As inscrições podem ser feitas no local da atividade, direto com o professor que oferece a modalidade. Os horários e locais também estão disponíveis no Instagram da Funesp (@funespcg) na aba “Oficinas”. Para mais informações (67) 3314-3971 – Ramais 3224 ou 3225 (Setor de Gerência de Atividades Sistemáticas).

(Com informações Prefeitura de Campo Grande)