Programa Movimenta Campo Grande retorna com oficinas de aulas aquáticas

Retornou esta semana a programação das oficinas de aulas aquáticas do Programa Movimenta Campo Grande. E acontecem nas piscinas do Parque Ayrton Senna e acontecem duas vezes na semana, sendo terça e quinta ou quarta e sexta.

As oficinas oferecem aulas para crianças, adultos e PCDs. O objetivo é nortear as ações dos agentes sociais de esporte e lazer que atuam nas oficinas dessas modalidades oferecidas, visando contribuir para o desenvolvimento do participante, na perspectiva do esporte de formação.

A ação ainda tem a intenção de promover a modalidade de forma artístico-recreativo e possibilitar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos da cidade.

As turmas são organizadas de forma mista. Para participar das aulas, o interessado passa por um teste, previamente agendado com o agente social responsável pela oficina, que determina qual a turma o participante fará parte.

As aulas de natação do infantil estão divididas em: natação infantil (adaptação 1 e 2 – 5 alunos), natação infantil (nível 1, 2 e 3 – 10 alunos), natação Adulto (12 a 15 alunos) e hidroginástica (35 alunos).

Neste nível, os atendimentos são destinados a crianças de quatro e cinco anos de idade completos. Nesta faixa etária, os ganhos motores com a ludicidade são maiores, motiva as crianças para a participação e o aprendizado no ambiente aquático, para que a criança consiga ter segurança ao se deslocar na água, com auxílio de materiais como a prancha e macarrão.

A agente social que ministra aulas de natação para crianças, Barbara Albino, fala como é ensinar a comunidade. “Estar atuando nas políticas públicas é muito importante. O papel do professor inserido na sociedade esportiva é fundamental para a educação, conhecimento e outros benefícios. Para a saúde é fundamental”.

Com as crianças são trabalhadas as seguintes habilidades: Controle da respiração (Bolhas pelo nariz); Flutuação ventral e dorsal (Estrela do céu e mar); Deslize ventral e dorsal (Foguete); Nado submerso (conseguir pegar objetos no fundo da piscina) e nado crawl rudimentar (conseguir deslocar sem material) e Pernada do nado Costas (propulsão de perna e sustentação).

Poliana Marques de Oliveira, assistente social e mãe do Pedro Lourezo, de cinco anos, fala porque levou seu filho para participar das aulas de natação. “Eu fiz atividades pela Funesp, musculação e pilates e gostei demais e quando eu vi que tinha saído vaga para natação infantil resolvi colocar ele para fazer. Ajuda o crescimento dele, atividade extracurricular, diversão. Essa é a primeira atividade esportiva dele”, pontua.

Jaqueline Ozorio, balconista e mãe de uma das alunas praticantes da natação, contou sobre o que a modalidade pode ajudar na saúde de sua filha.

“É muito boa, especialmente para minha filha que tem bronquite asmática. Vai influenciar no desenvolvimento do pulmão, da área respiratória dela, é essencial. Ela também é ansiosa, então, vai estar trabalhando nisso também. É uma indicação médica, para tratamento. Meu irmão que me indicou a aula e nós amamos”.

Para a oficina de Hidroginástica, é necessário que o participante tenha conhecimentos básicos em ambientes aquáticos, para que consiga se deslocar e movimentar sem que coloque sua própria vida em risco. Caso contrário, é necessário que o participante inicie na modalidade de natação e mais tarde migre para a Hidroginástica.

Nas aulas de hidroginástica os professores trabalham com os alunos na parte Inicial, o Aquecimento (exercícios aeróbicos, como: saltos, deslocamentos, corridas, dentre outros). Já na parte principal, são aplicados exercícios focalizados, localizados para cada parte do corpo (membros superiores, tronco e membros inferiores) e parte a final com alongamento e relaxamento.

Nas aulas de natação adulta, as turmas são divididas em natação nível adulto I e II, organizadas de maneira mista (masculino e feminino) e pessoas com deficiência. A faixa etária mínima para participar é de 16 anos, conforme conhecimento de nado e técnica.

No nível I são trabalhadas as seguintes habilidades: Controle da respiração em meio aquático. Flutuação em geral fazendo com que o aluno não afunde, tendo o controle corporal sem ajuda de materiais auxiliares (flutuadores ou pranchas); Propulsão de deslizamento, frontal, e decúbito dorsal, para desenvolvimento dos movimentos de nado e braçada de crawl e costas.

No nível II, os alunos terão contato com nado peito completo; Nado borboleta completo; Virada do Nado Peito e Borboleta; Virada Olímpica (Nado Livre e Costas) e Saída de ponta (saída do bloco de partida).

A oficina de Aquáticas pertencem ao Programa Movimenta Campo Grande, que tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável da população.

Serviço

Para mais informações sobre as aulas, os interessados devem ir até o local as terças, quartas, quintas e sextas feira, e procurar diretamente o professor coordenador responsável pelas atividades dentro do Parque Ayrton Senna.

*Com informações de Comunicação PFMCG