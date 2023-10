Programa Movimenta Campo Grande tem ações de conscientização sobre câncer de mama

Com o objetivo de conscientizar e alertar as mulheres e a população sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero no Outubro Rosa, professoras das oficinas do Programa Movimenta Campo Grande, da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), estão preparando aulas temáticas alusivas ao período.

As professoras do Programa planejam aulas especiais para o mês, com o intuito de transmitir informações sobre a prevenção, realizar atividades físicas voltadas para a saúde das mamas e incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

As aulas temáticas serão ministradas para as alunas das oficinas de Zumba e Pilates em locais como o Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, Praça Belmar Fidalgo, Coophatrabalho e Parque Tarsila do Amaral, entre os dias 17 e 20 de outubro.

Continue Lendo...

Durante as aulas, as professoras abordarão temas como a importância do autoexame e da mamografia, fatores de risco, alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Também serão discutidos os principais sinais e sintomas do câncer de mama, para que as pessoas fiquem em alerta e procurem ajuda profissional quando necessário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar das aulas, as professoras solicitam que as alunas vistam roupas na cor rosa. As aulas terão músicas relacionadas ao tema e ao final, as educadoras vão conduzir uma roda de conversa para destacar estatísticas e informações específicas. Caso alguma aluna tenha enfrentado o câncer de mama, a educadora vai permitir que ela compartilhe sua experiência. As mulheres que estão em tratamento ou observação também poderão se expressar.

*Com informações Pref/CG