Programa voltado ao público feminino estreia dia 20

Amplificar vozes e celebrar conquistas. O protagonismo feminino será o centro do novo programa da CBN Campo Grande, que estreia no dia 20 de janeiro, às 9h15. CBN Você Mulher será um espaço para a abordagem de temas presentes no universo das mulheres sul-mato-grossenses.

O programa estará sob o comando de Juliana Gambim. Segundo ela, a valorização do público feminino é mais que uma bandeira e representa “o coração pulsante do programa”.

Em entrevista a José Marques, no CBN Festas e Eventos deste sábado (13) a apresentadora destacou o principal foco do programa, além de dar um spoiler sobre os assuntos a serem abordados na estreia.

