Programa Voucher Transportador abre inscrições com mil vagas disponíveis para motoristas

Com mil vagas disponíveis, o programa “Voucher Transportador” abre inscrições a partir desta segunda-feira (07). Quem participar desta iniciativa vai receber qualificação para a função de motorista de carga e ônibus e no final do processo ainda terá a inclusão das letras “D” e “E” na habilitação, com custo zero. Tudo financiado pelo Governo do Estado.

O objetivo é suprir a demanda do mercado de transportes, que tem vagas abertas, no entanto não dispõe de motoristas qualificados para preencher a função. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site do Sest Senat (Confira aqui). Elas seguem até o dia 22 de agosto.

O programa é conduzido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS). Ele faz parte do Plano Estadual “MS Qualifica”.

Para participar do processo deve atender requisitos mínimos previstos no código de trânsito brasileiro, que tem regras para a mudança na categoria (habilitação). Entre elas ter no mínimo 21 anos, não ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e não ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses, entre outros.

Vagas

O programa abriu mil vagas para motoristas participarem da qualificação e inclusão de novas letras na habilitação. Elas serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo, que entrou no grupo dos municípios contemplados.

Das mil vagas disponíveis, 850 serão para Campo Grande, 50 para Ribas e 20 para cada uma das demais cidades. Os cursos vão totalizar 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente este objetivo, que é capacitar trabalhadores, em áreas que tem empregos disponíveis.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul