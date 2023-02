Programação de carnaval na esplanada prevê 60 mil pessoas

O carnaval de Campo Grande já está com datas e horários marcados para começar. Neste ano, o evento contará com uma grande estrutura de segurança e policiamento para que todos possam aproveitar com a família.

A principal novidade é que o governo do estado, por meio da Fundação de Cultura, passa de apoiador a correalizador do carnaval de rua da capital. De acordo com o diretor-presidente da pasta, Max Freitas, a fundação reconhece a importância do evento para a cultura, turismo e economia do município.

Secretário Max Freitas. Foto: CBN CG

“A estimativa de público é de 60 mil pessoas então. Esse ano pela primeira vez em Campo Grande fazendo essa parceria, pra realmente saber que, valorizar a cultura e valorizar também o que isso nos acarreta, a preservação do patrimônio, o turismo e a economia. O movimento, em média, chega a R$ 80 milhões em todos os seus dias”, destacou o secretário.

Durante os quase seis dias de folia o comércio local será um dos grandes beneficiados com o carnaval, além da rede hoteleira, restaurantes, transporte, locais turísticos e os ambulantes que farão parte da festa. Neste ano, todos os blocos vão encerraras atividades às 23h e a previsão de limpeza das ruas é a partir da meia noite.

E falando em folia, o Cordão da Valu, referência do carnaval em Campo Grande, estará presente em mais um ano de festa. A fundadora e organizadora, Silvana Valu, disse que a expectativa está grande e o objetivo é realizar uma festa bonita, que divirta a todos, principalmente após os dois anos de pandemia que impediram a realização do carnaval.

Silvana Valu, fundadora e organizadora do Cordão da Valu. Foto: CBN GC

“São dois anos sem carnaval, a gente tá muito feliz de voltar pra rua, vindo agora com essa nova configuração, então acho que é o reconhecimento do nosso trabalho. Quem faz a folia sem bonita, ser gostosa mesmo, é o folião, então a gente espera que esse carnaval seja um carnaval sem assédio, com respeito, da preservação do patrimônio público”, pontuou Valu.

Para garantir esse respeito, a polícia militar montou uma grande operação de segurança para o carnaval. A esplanada ficará toda fechada para garantir que nenhum objeto perigoso, como faca e revólver, sejam levados para dentro do evento. Os foliões poderão acessar o local pela entrada da Calógeras com a Antônio Maria Coelho e pela Avenida Mato Grosso, entre a 13 e a 14 de Julho.

Segundo o Coronel Emerson de Almeida Vicente, comandante do policiamento metropolitano, dentro da esplanada estarão cerca de 150 policias, fora as equipes de rua, que irão garantir a segurança durante o período.

Coronel Emerson de Almeida Vicentei. Foto: CBN CG

“A PM estará presente nas cinco noites, justamente para preservar os crimes contra o patrimônio, contra a vida, ou seja, dar segurança ao folião que tá entrando e saindo do evento. Nós temos a preocupação também com as vias, por isso que nós temos um reforço do batalhão de trânsito, justamente pra dar uma qualidade e evitar que tenham acidentes”, explicou o Coronel.

Além disso, há uma operação especial contra a venda de bebidas alcoólicas para menores e ainda a campanha “Não é não, e ponto final” contra o assédio. “Qualquer mulher que se sentir molestada, coagida, pode procurar o primeiro policial militar, comunicar o fato, e o policial vai estar tomando as providências”, explicou.

“Outra preocupação é com os menores, que não podem ir à um evento desses sozinho, tem que estar acompanhado do responsável. Não pode ingerir bebida alcoólica, o responsável vai ser penalizado e nós já orientamos os ambulantes sobre a questão de não vender bebidas a menores”, garantiu o comandante.

Em conjunto com a polícia militar está a Agetran, realizando o fechamento das vias para o carnaval. Conforme o gerente de fiscalização da Agetran, Carlos Guarini, já nesta quinta-feira (16) ocorre o fechamento total da praça do papa, na Avenida Alfredo Scaff, para a preparação do desfile das escolas de samba. O local será liberado somente na quarta-feira de cinzas, após o termino do evento.

