Programação especial movimenta Biblioteca Municipal nesse mês de março

O mês de março será marcado pela celebração dos 83 anos da Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal. E para comemorar o aniversário do espaço público Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), planejou uma programação especial, com início nesta quarta-feira (1º).

A Exposição de Obras das Escritoras Mulheres Brasileiras é quem abre a programação a partir desta quarta-feira, com entrevistas semanais com quatro representantes da literatura campo-grandense: Mara Calvis, Gabriela Schell, Joanny Butrago e Marina Duarte. A exposição estará aberta à visitação das 8h às 18h, na própria bliblioteca, até o dia 31 de março.

No dia 17 de março, às 15h, acontece o curso “Noções básicas de conservação preventiva para acervos bibliográficos”, ministrado pela conservadora-restauradora Aline Rabello. O curso será online e as inscrições podem ser feitas através do site (clique aqui).

O encerramento da programação acontece no dia 31 de março, a partir das 9h, na Biblioteca Municipal, com a apresentação do Quinteto da Banda Municipal da Sectur e do Coral dos Idosos da Fundação Manoel de Barros. Além destas atividades, outras ações serão realizadas durante todo o mês de março. Confira a programação completa:

01/03 a 31/03 – Exposição de Obras das Escritoras Mulheres Brasileira

Local: Biblioteca Pública Municipal

– Mara Calvis – 03 de março – 13h – Livro: Resíduo no lugar certo, Planeta Vivo e Esperto

– Joanny Butrago – 08 de março – 9h – Livro: Consciência Emocional Feminina

– Gabriela Schell Marques – 17 de março – 9h – Livro: Ative a força que está dentro de você

– Marina Duarte – 24 de março – 9h – Livro: Quebra Torto (HQ)

03/03 – Lançamento do livro “Resíduo no lugar certo, planeta vivo e esperto” da escritora Mara Calvis

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: 15h

06 a 10/03 – Exposição de Quadros Sensoriais com a Prof.ª Especialista Sônia Aparecida Linz de Queiroz

Local: Casa da Mulher Brasileira

Horário: 9h

08/03 e 22/03 – Oficina de Recurso para Contação de Histórias com a Prof.ª Marley Ortega Rosa

Local: Sala de leitura do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Noroeste

Horário: 08h às 11h

15/03 – Oficina Sensorial para a Associação de Amigos do Autista – AMA

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: Pela manhã às 8h e à tarde, às 13h30

17/03 – Curso online “Noções Básicas de Conservação Preventiva para Acervos Bibliográficos”

Local: Plataforma SYMPLA

Horário: 15h

25/03 – Festival de Xadrez sob a coordenação do Prof. Francisco Gonçalves

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: 8h às 11h

31/03 – Encerramento das comemorações de aniversário de 83 anos da Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos

Local: Biblioteca Pública Municipal

Horário: 9h

*Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande