Programação Natal Vida e Luz é aberto oficialmente em Maracaju

A programação de Natal em Maracaju segue ao longo deste mês de dezembro. A abertura do Natal Vida e Luz, terceira edição, foi realizada na noite do último sábado (02), na Praça Central onde foi montada a principal decoração natalina no município.

As apresentações culturais, com grupos artísticos e de dança, de várias instituições, acontecem gratuitamente na Concha Acústica da Praça. E como parte da programação, tem a tradicional casinha do Papai Noel, a árvore gigante com muitas luzes e enfeites.

A ideia é aproximar a comunidade e reunir as famílias e crianças no espírito natalino para prestigiarem as apresentações e a decoração da Praça. A programação ainda inclui atrações nos bairros e nas feiras em várias regiões do município.

O Município também incentiva as vendas do comércio local, que devem estar mais aquecidas neste período, além de ser uma oportunidade a mais para feirantes e artesãos locais de comercializarem seus produtos.

O Natal Vida e Luz de Maracaju é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.