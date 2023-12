Proibição de conversão na Afonso Pena divide motoristas

Quem trafega na avenida Afonso Pena, em Campo Grande, sentido Aeroporto/Centro, está proibido de fazer conversão à esquerda na rua Rui Barbosa, na região central da cidade. Segundo o diretor presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno, a medida foi necessária para garantir mais fluidez no trânsito.

"Nós estávamos com essa região sobrecarregada, com a formação de rabo de fila, lentidão no trânsito e até fechamento no cruzamento. Com isso vamos garantir um trânsito mais fluído", explica.

Placa e faixa sinalizando sobre a conversão

A orientação é para que os condutores realizem a volta na quadra (laço de quadra) até a Rui Barbosa, passando pelas ruas Pedro Celestino e XV de Novembro. Além da presença dos agentes de trânsito, no cruzamento também foram instaladas placas e faixas orientativas.

CONTROVÉRSIA

A medida gerou opiniões divididas entre os motoristas, mas a maioria aprovou a mudança.

"Concordo plenamente com a medida. Vai melhorar muito o trânsito", comentou a supervisora, Carla de Araújo.

A medida também agradou, Jonathan dos Santos. "Achei muito bom. Essa medida é pra melhorar o trânsito. Deveria ter feito há muito tempo."

Um motorista que não quis se identificar afirmou que a proibição da conversão deveria ser feita em outras vias também. "Melhorou um pouco, pelo menos o trânsito vai andar agora. Isso deveria ser feito na rua Bahia também", afirmou.

Já Eduardo Canhete não gostou da proibição. "Horrível. Só vai atrapalhar o trânsito. Na 14 de julho já não pode fazer o contorno. E o trecho tá mal sinalizado ainda", pontuou o motorista.



PERÍODO DE ADAPTAÇÃO

A Agetran informou que irá monitorar o cruzamento com a Rui Barbosa por duas semanas, com agentes orientando os motoristas. Após esse período, motoristas que fizerem a conversão à esquerda ou o retorno em local inadequado serão autuados.

FALTA SINALIZAÇÃO VERTICAL

A Avenida Afonso Pena tem quase nove quilômetros de extensão e, na região central, no trecho entre o bairro Amambaí até o Jardim dos Estados, motoristas reclamam da dificuldade em entender onde a conversão ou o retorno são permitidos ou proibidos. Além disso, faltam placas de sinalização sobre o sentido do tráfego em vários cruzamentos.

Cruzamento em frente à prefeitura, na Av. Afonso Pena com a rua Arthur Jorge

Até mesmo em frente à prefeitura da Capital faltam placas de trânsito. O retorno existente na esquina com a Rua Arthur Jorge não é sinalizado.



Outros trechos, nos dois sentidos da Avenida Afonso Pena apresentam o mesmo problema, como: em frente à Morada dos Baís e ao Centro Polular; em frente ao Sesc Camilo Boni; no cruzamento com a rua Padre João Cripa; no cruzamento com a rua Joaquim Nabuco, entre outros. (Fotos abaixo)

Fotos: Fernando de Cavalho e LSSCom