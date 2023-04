Projeto com estudantes da rede estadual fomenta cidadania

Escolas estaduais de Mato Grosso do Sul podem ser inscritas no projeto “Estudantes no controle”, uma parceria da Controladoria Geral do Estado e Secretaria de Estado de Educação e que o objetivo de promover a cidadania fiscal e a participação social. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (20).

O projeto busca estimular o reforço de valores éticos universais, fundamentais no enfrentamento da corrupção, por meio de ações práticas de exercício de cidadania ativa, para que os participantes assumam uma postura de protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio público e com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas suas comunidades.

Além das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) da Capital que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, podem participar também estudantes da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional.

Para conquistar as metas estabelecidas é necessário participar de algumas etapas entre elas:

da Oficina: para o treinamento dos professores orientadores e ministrada pela equipe da CGE-MS, coordenadora do Projeto - não pontuável, eliminatório e que será realizada na primeira semana de maio;

do Teatro: fundamental assistir à peça teatral - não pontuável, eliminatório a ser ofertada na segunda quinzena de maio;

da Auditoria Cívica: é a realização de atividade diagnóstica em diversos locais da escola, indicando os problemas encontrados - corresponde a 250 pontos e deve acontecer em junho;