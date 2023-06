Projeto "Controlador Jovem" chega a sua 2ª Edição com premiação às escolas

Chega a sua 2ª Edição o Projeto “Controlador Jovem”. A ação é realizada pela Controladoria Geral da Capital (CGM) em parceria com a Secretaria Municipal de educação (Semed). O Projeto busca fazer com alunos do 6º aos 9º anos, das escolas municipais tenham noção de controle e participação social, e busca também gerar reflexão a cerca das politicas publicas educacionais, reforçando a ideia de cidadania, promovendo nesses jovens a capacidade de verificar e realizar ações de incentivo escolar e de manifestação.

Durante o projeto, os estudantes irão avaliar e identificar situações que necessitam de adequações ou aperfeiçoamento em sua unidade de ensino, e assim, propor possíveis soluções para a melhoria do ambiente escolar.

As escolas vencedoras serão premiadas com valores que variam de 5 a 50 mil reais além de Notebooks e Smart Speakers, as famosas Alexas.

Confira a seguir, as escolas inscritas: E. M. Adv. Demosthenes Martins; E. M. Agrícola Barão do Rio Branco; E. M. Des. Carlos Garcia de Queiroz; E. M. Dr. Eduardo Olímpio Machado; E. M. Frederico Soares; E. M. Gov. Harry Amorim Costa; E. M. Irmã Edith Coelho Netto; E. M. Isauro Bento Nogueira; E. M. José do Patrocínio; E. M. Nagen Jorge Saad; E. M. Nazira Anache; E. M. Nerone Maiolino; E. M. Oito de Dezembro; E. M. Pe. José de Anchieta; E. M. Prof. Carlos Henrique Schrader; E. M. Prof. João Cândido de Souza; E. M. Prof. Luis Antonio de Sá Carvalho; E. M. Prof. Nagib Raslan; E. M. Prof. Plínio Mendes dos Santos; E. M. Profa Gonçalina Faustina de Oliveira; E. M. Profa Ione Catarina Gianotti Igydio; E. M. Profa Maria Tereza Rodrigues; E. M. Profa Oliva Enciso e E. M. Senador Rachid Saldanha Derzi.

*Com informações Comunicação PREFCG