Projeto de audiovisual abre inscrições em MS

Pantanal Film, a Film Commission de Mato Grosso do Sul, lançou inscrições para o cadastro de profissionais, estudantes e empresas produtoras do segmento audiovisual no Estado. Com o objetivo de criar um banco de dados para facilitar o acesso a esses profissionais, a iniciativa oferece suporte às produções realizadas na região.

O cadastro é simples e direto. Os interessados podem preencher o formulário correspondente à sua categoria — profissional, estudante ou produtora — sem a necessidade de login específico. O questionário solicita informações profissionais e dados de contato, que estarão disponíveis para consulta de produtores que planejam realizar projetos no estado.

Além de atender a produções locais, o cadastro visa também destacar produtoras locais que possam atuar como parceiras em projetos vindos de outras regiões.

Discussões sobre a criação desse catálogo ocorreram durante uma reunião em julho com membros do Colegiado de Audiovisual de Mato Grosso do Sul.

Ulisver Silva, que presidia o colegiado na época, expressou satisfação com o lançamento do site da Film Commission, destacando que a criação da comissão foi fruto da mobilização da classe audiovisual no estado.

Ele frisou a importância dos catálogos, que permitirão aos produtores acesso direto aos profissionais da área no Mato Grosso do Sul, cumprindo o principal propósito da instituição.

Na sequência do projeto, a Pantanal Film planeja desenvolver um catálogo de locações, começando por Campo Grande e depois expandindo para o interior.

A coordenadora da Pantanal Film, Ana Ostapenko, ressaltou a relevância de fortalecer parcerias institucionais para promover as potencialidades do Mato Grosso do Sul junto a produtoras audiovisuais de todo o Brasil.

Nos próximos meses, a expectativa é que os bancos de dados estejam disponíveis para consulta pública. Informações sobre o cadastro e outras ações da Pantanal Film podem ser acompanhadas no site e redes sociais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Links para o cadastro de profissionais, produtoras e estudantes estão disponíveis abaixo.

*Com informações da Comunicação Setesc