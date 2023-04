Projeto de redução das taxas cartorárias deve voltar a tramitar neste semestre

O presidente da Assembleia Legislativa de MS (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), revelou que as discussões parlamentares sobre as mudanças nas taxas cobradas pelos cartórios de registro no estado poderão ser retomadas nos próximos meses. A Alems aguarda o envio de um novo texto do projeto de lei para a readequação dos valores.

Gerson Claro explicou que a proposta do Judiciário é bastante complexa e envolve também o repasse para órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (3), o presidente da Alems falou ainda sobre a reestruturação administrativa e reformas físicas na sede do legislativo estadual, além de afastar a possibilidade de uma investigação parlamentar sobre a conduta do deputado que exibiu um livro sobre o nazismo, durante discurso na tribuna da Casa de Leis.

Acompanhe os detalhes abaixo: