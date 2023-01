Projeto de turismo sustentável em Pedro Gomes concorre a prêmio internacional

Ações com foco no turismo sustentável, realizadas por meio de projeto em Pedro Gomes, levaram o município a participar de prêmio internacional, o Green Destination Story Awards, que reconhece as mais inspiradoras e marcantes Histórias de Boas Práticas entre os destinos selecionados na competição Top 100 Stories 2022.

As histórias nomeadas para os Green Destination Story Awards estão agrupadas em seis categorias, juntamente com dois prêmios especiais. Pedro Gomes concorre na categoria Meio Ambiente e Clima.

A história de Pedro Gomes que levou o município à final foi “Mude 1 Hábito”. O projeto é desenvolvido desde 2021, em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes.

Como parte das ações são realizadas campanhas, treinamentos, oficinas, palestras e ações que envolvem toda a comunidade como: pedalada ecológica, mutirões de limpeza, campanha de recolhimento de resíduos sólidos recicláveis, de pilhas e baterias, de pneus, de vidros e outras iniciativas de conscientização durante a Semana do Meio Ambiente, visam à educação ambiental, respeitando os 5 “Rs” (Repensar, Recusar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar), coleta seletiva.

Programa Del Turismo - Pedro Gomes é uma das cidades participantes do Programa Del Turismo, iniciativa do Sistema da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), e que conta com a parceria da Fundação de Turismo do Estado. Além da cidade sul-mato-grossense, Bombinhas/SC, que também integra o Programa Del Turismo, está na final.

O Programa Del Turismo tem o objetivo de desenvolver o turismo sustentável, fortalecendo a economia local nos municípios, por meio da cooperação entre poder público, trade turístico local e sociedade civil.

Os trabalhos serão focados no planejamento e na implementação de estratégias que atendam às demandas específicas de cada destino. Além dos agentes locais e estaduais, o Instituto Educacional da Economia Bávara (BBW) é parceiro do programa, que também tem apoio do Ministério para a Cooperação e o Desenvolvimento da República Federal da Alemanha (BMZ) e da Fundação para o Desenvolvimento Econômico e Qualificação Profissional (SEQUA).

A divulgação da premiação será no dia 7 de março, durante a maior feira da indústria de viagens do mundo, a ITB Berlin, na Alemanha.

(Com informações Fecomércio)