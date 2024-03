Projeto Diálogos de Verão promove evento sobre Carbono Neutro em Campo Grande

O Projeto Diálogos de Verão, chega com mais uma edição. Organizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o evento acontecerá na próxima terça-feira (19), às 18h. O evento, que acontecerá no Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren, na sede da Agência e trará palestras voltadas para a temática do Carbono Neutro.

Diversos especialistas renomados estarão presentes para compartilhar seus conhecimentos sobre o assunto. Entre eles, destacam-se: David Lourenço, Coordenador de Apoio à Inclusão Sanitária, Agroindústria e Certificação da Produção Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação; Gleice Gomes, engenheira florestal, mestre e doutora em Recursos Florestais; Rodiney Mauro, biólogo, mestre em Ecologia, doutor em Ecologia Tropical e Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); e Renato Tavares, Analista de Sistemas com MBA em Gestão de Projetos, pós-graduado em Lean Manufacturing e Black Belt em Six Sigma.

Além da participação presencial, o evento será transmitido virtualmente pela Plataforma Zoom. Para acompanhar, é necessário realizar inscrição prévia através do link.

Segundo Amanda Mariano, gerente de Educação Ambiental e Patrimonial da Planurb, o objetivo do "Projeto Diálogos" é fomentar o conhecimento e o interesse da população nas questões ambientais e patrimoniais. "A escolha da temática do carbono neutro é essencial para mitigar as mudanças climáticas", ressalta.

Para mais informações sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Educação Ambiental e Patrimonial da Planurb pelo telefone (67) 3314-5164 ou pelo e-mail eambiental.planurb.cg@gmail.com.

*Com informações: PREFCG