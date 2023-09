Projeto do Executivo tem previsão de R$ 6,4 bi para a Capital

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024 já está na Câmara de Vereadores da Capital e tem previsão de R$ 6.426.565.761,00, o que representa crescimento de 18,6% em relação aos R$ 5.418.631.265,00 previstos na Lei Orçamentária deste ano.

Recebido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores, o projeto contempla diversas áreas. “A expectativa é que se torne realidade, porque aquela LOA que cria várias ilusões, expectativas e na prática não acontece a gente vai ficar muito triste”, disse o presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB).

Agora, começa o prazo para que os vereadores possam elaborar as emendas que serão apresentadas com foco em aperfeiçoar a proposta, que estima receita e fixa despesas para o exercício financeiro do próximo ano. “O projeto foi feito com um planejamento rigoroso da Secretaria de Finanças e da equipe da prefeitura. Trabalhamos com muito compromisso e responsabilidade, acreditando que o ano que vem será melhor que esse ano”, disse a prefeita, Adriane Lopes que esteve na Casa durante a sessão de quinta-feira (31) para a entrega do Projeto de Lei 11.108/23, de autoria do Executivo.

A Câmara tem até o fim do ano para votar a peça orçamentária, contendo as emendas que forem apresentadas. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ficará responsável pela relatoria e pela convocação de Audiência Pública para que a população possa participar do debate sobre a proposta.