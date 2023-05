Projeto está com inscrições abertas para aula gratuita de música em Campo Grande

A Organização Não Governamental Fraternidade Sem Fronteiras (FSF) atua desde 2009 auxiliando uma das regiões mais pobres do mundo, a África Subsaariana. A sede da ONG fica localizada em Campo Grande e por aqui diversos projetos também são desenvolvidos pela fraternidade pensando nos mais vulneráveis. Entre eles, está a Orquestra Fraternidade sem Fronteiras, que disponibiliza aulas gratuitas de música e está com inscrições abertas para novas turmas no polo do Jardim Inápolis.

No local, os alunos vão aprender sobre música clássica com instrumentos de cordas (violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico) e sopro (flauta doce, flauta pífaro e clarinete).

As atividades são desenvolvidas em três polos da capital: Jardim Inápolis, Danúbio Azul e Itamaracá e, conforme os alunos evoluem no aprendizado musical, eles passam a integrar a Orquestra e a participarem das apresentações oficiais do grupo.

As inscrições estão abertas no Jardim Inápolis e podem se inscrever crianças e jovens entre 7 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social e que estejam frequentando a escola. O coordenador do Projeto, Leonardo Camy deixou claro que, além da música, os alunos também aprendem mais sobre os valores da fraternidade.

“A criança que recebe as aula para compor a orquestra, também recebe, de maneira constante, uma vivência dentro de valores de bem, de valorização do ser, que contribuem para sua moral, de caráter e como cidadão, essa é a nossa missão, incentivar o bem e a prática da fraternidade. Então convidamos as crianças e pais da região para realizarem o cadastro”, afirmou o coordenador.

As inscrições serão realizadas nos dias 20 e 21 de maio, sábado e domingo, das 8h às 12h, na Rua 01, Quadra 19, no Jardim Inápolis.

Estão disponíveis 20 novas vagas, totalizando 50 alunos ativos no novo polo, para as aulas que vão começar no mês de junho, semanalmente e de forma gratuita.