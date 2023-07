Projeto leva adubo gratuitamente para hortas na Capital

O Projeto Solo Fértil, desenvolvido pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), completará dois anos em outubro de 2023 e a produção superou as expectativas. Hoje, foram produzidas cerca de 650 toneladas de adubo 100% orgânico. O produto é distribuído gratuitamente nas hortas comunitárias de Campo Grande e para a comunidade em geral.

O composto é produzido na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA), inaugurada em agosto de 2021, em uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados. O objetivo do projeto é fomentar práticas sustentáveis e produzir elementos de qualidade.

Ciclo Sustentável

Para a compostagem, são utilizados alimentos arrecadados por meio do Projeto Prato Colorido, do FAC, que consiste em captar, classificar e manipular frutas, verduras e legumes que são repassados a comunidade que vive em situação de vulnerabilidade social. O que está impróprio para consumo é utilizado na produção do adubo.

Podas de árvores que caem devido ao mau tempo ou que danificam a rede elétrica do município e que precisam ser removidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) são trituradas e descartadas junto ao terreno, iniciando assim o processo da compostagem.

Por meio de camadas intercaladas entre os resíduos orgânicos, equipe da UTA realiza diariamente o manejo no local. Uma vez na semana a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) envia o trator para realizar a trituração do canteiro.

Em 40 dias o adubo está pronto para ser utilizado na unidade, onde são realizados cursos de implantação e manejo de hortas. Além disso, o adubo é doado para as hortas educativas implantadas nas escolas municipais, agricultores urbanos, ações e eventos sociais realizados pela Prefeitura e para a comunidade em geral.

Para conhecer o projeto ou até mesmo adquirir o adubo é preciso enviar ofício no e-mail do FAC ou entrar em contato no telefone 2020-1361. A UTA fica localizada na Rua Santana, 1.750, Vilas Boas.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande