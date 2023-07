Projeto MS Saúde realiza as primeiras cirurgias

O Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’ realizou as primeiras 29 cirurgias de pterígio (membrana que cresce em volta dos olhos) em pacientes de seis municípios no último sábado (8), no Hospital da Sociedade Integrada de Assistência Social (SIAS), em Fátima do Sul. Além disso, teve mutirão de consultas de pré-operatório nos municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Na ocasião foram atendidos no Hospital da SIAS pacientes dos municípios de Aral Moreira, Caarapó, Caracol, Ivinhema, Taquarussu e de Fátima do Sul. Dos 34 pacientes indicados para fazer a cirurgia de pterígio, cinco não compareceram.

No final do mês de junho, 99 pacientes passaram por avaliação de pré-operatório no hospital de Fátima do Sul, deste total: 57 pacientes receberam a indicação médica para a realização da cirurgia de pterígio, 27 outros tipos de encaminhamentos e 15 faltaram a consulta médica.

Mutirões oftalmológicos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No sábado (8) e no domingo (9), 397 pacientes passaram por avaliação médica nas consultas de pré-operatório de pterígio e catarata em Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Desse quantitativo, 347 pacientes receberam indicação médica para cirurgia que deverão ser realizadas na primeira semana de agosto. As consultas foram realizadas no Hospital Santa Casa, em Bataguassu, e na Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

No sábado (8), o município de Bataguassu estava com 245 consultas de pré-operatórios agendadas para pterígio. Deste total, 182 pacientes foram atendidos, 63 faltaram a consulta e 176 pessoas receberam indicação médica para cirurgia. Na ocasião, estavam programados pacientes dos seguintes municípios: Água Clara, Alcinópolis, Bela Vista, Brasilândia, Bodoquena, Bonito, Corguinho, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Terenos e de Bataguassu. As cirurgias de pterígio estão agendadas para ocorrerem nos dias 5 e 6 de agosto.

No domingo (9), foi a vez do município de Santa Rita do Pardo onde estavam agendadas 215 consultas de pré-operatório de catarata. Deste total, 44 faltaram a consulta e 171 receberam a indicação para a cirurgia. Estavam agendados pacientes dos seguintes municípios: Alcinópolis, Água Clara, Amambai, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Ivinhema, Japorã, Paranaíba, Taquarussu e Santa Rita do Pardo. As cirurgias de catarata estão agendadas para ocorrem nos dias 2, 3 e 4 de agosto.

Sobre o Projeto MS Saúde

Para o Ano I do Projeto MS Saúde, 37 estabelecimentos de Saúde de 32 municípios fizeram a adesão ao programa para a realização de cirurgias eletivas. E mais 33 estabelecimentos de saúde de 19 municípios fizeram a adesão para a realização de exames com a finalidade diagnóstica. Com recurso federal, há 22 estabelecimentos de saúde de 20 municípios que estão credenciados para a realização de cirurgia eletiva.

O Projeto MS Saúde prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde estabeleçam convênios que vão garantir a realização de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia.

Também estão previstas a realização de 42,5 mil exames diagnósticos como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

O Governo do Estado disponibilizou R$ 45 milhões de recursos próprios e R$ 7,9 milhões de recursos federais para atender à população.

*Com informações do Governo do Estado