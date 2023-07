Projeto MS Vacina Mais visa recuperar a cobertura vacinal da população

No estado de Mato Grosso do Sul, 57 municípios aderiram ao projeto "MS Vacina Mais" com o intuito de fortalecer as ações de vacinação.

Elas devem incluir campanhas de vacinação aos finais de semana e feriados, estratégias de vacinação fora das unidades de saúde, horários de vacinação estendidos e intensificação da divulgação por meio de mídias.

O projeto estabelece critérios de avaliação, onde o incremento da cobertura vacinal de quatro vacinas específicas deve ser de 15% ou atingir 95% de cobertura. O cálculo será baseado nos dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, com uma data de extração em novembro de 2023.

Isso visa fortalecer e expandir as ações de imunização, possibilitando estratégias que melhorem as coberturas vacinais no estado. Um total de R$ 1,2 milhão será disponibilizado para esse fim.

A adesão à campanha é responsabilidade das secretarias municipais de saúde, e os municípios devem enviar seu planejamento de ações de intensificação de vacinação até o prazo estabelecido.

O repasse financeiro será dividido em duas parcelas, sendo 50% em agosto de 2023, após a apresentação do cronograma de ações, e os outros 50% em novembro de 2023, após a análise dos parâmetros de cobertura vacinal. O pagamento será realizado apenas aos municípios que atingirem as metas estabelecidas.

Com esse projeto, espera-se melhorar as coberturas vacinais no estado, especialmente contra a Influenza, e garantir que os municípios consigam atingir as metas de vacinação preconizadas.