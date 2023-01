Promessa regional: Georgia Castro fala dos planos na música para 2023

Aos 19 anos, a cantora e compositora sul-mato-grossense, Georgia Castro, abriu 2023 em meio a uma agenda agitada, com direito a apresentação na principal cerimônia de janeiro; a posse do secretariado do novo governador Eduardo Riedel (PSDB), em Campo Grande.

Influenciada por ritmos que rondam a MPB, Georgia decidiu investir na carreira profissional musical neste ano e já planeja a ida à São Paulo, para estudar e realizar o sonho de viver da música. Em entrevista à CBN Campo Grande, a compositora de mãos e sentidos cheios, contou sobre a expectativa para essa nova fase, as origens musicais e a transformação como cantora em tão pouco tempo.

Confira a entrevista completa: