Proprietário rural de Corumbá é autuado em R$ 231 mil por maus-tratos a animais

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Rio Negro autuou um proprietário rural em R$ 231 mil por maus-tratos a animais em uma propriedade no município de Corumbá. A ação foi realizada no sábado (30).

No local, os policiais constataram que o rebanho de 446 cabeças de gado estava em estado de desnutrição em uma área com pastagem bastante limitada. Além disso, foram encontradas quatro carcaças de bovinos, elevando o total de animais mortos por desnutrição para 16.

O gerente da propriedade alegou que a suplementação alimentar para os animais chegaria na próxima semana. No entanto, diante dos fatos, o proprietário foi autuado por maus-tratos aos animais, resultando na morte de 16 cabeças. Ele também foi notificado para providenciar acompanhamento médico veterinário aos animais.

Como o responsável não se encontrava no local no momento da ação da PMA, não foi possível encaminhá-lo para a autoridade policial. No entanto, todas as documentações e evidências coletadas serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual.