Prorrogadas as inscrições do processo seletivo Sebrae

As inscrições para participar do processo seletivo do Sebrae/MS foram prorrogadas até o dia 27 de março, segunda-feira, para vagas de Analista Técnico I e II e Assistente II para trabalhar em Campo Grande.

Para se candidatar, é necessário possuir nível superior e ensino médio completo e preencer os dados no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec). A seleção ocorre em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim e Três Lagoas.

Os salários variam de R$ 3.286,61 para a vaga de assistente (secretariado executivo) e de R$ 5.732,09 até R$ 9.374,91 para as vagas de analista técnico. Os selecionados receberão benefícios de assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche para mulheres com filhos com idade até três anos e 11 meses e/ou crianças com deficiência ou com uma condição incapacitante.

O contrato de trabalho é de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), modalidade Tempo Indeterminado, e a jornada é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira. O processo seletivo é composto por cinco etapas, incluindo análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, avaliação coletiva e individual de habilidades e entrevista individual por competências.

Mais informações no site da Fapetec.