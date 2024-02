Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (1), Silvio Barros falou sobre um grupo de trabalho, lançado pelo Governo Federal, chamado GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática. Um dos focos do GT será articular as ações das 19 maiores economias do planeta e também a União Europeia e a União Africana, para enfrentar a crise climática e proteger o meio ambiente.

Ouça a coluna na íntegra: