Protagonismo da China no mercado internacional sofre arranhão no mês de julho 

De acordo com o balanço do órgão alfandegário chinês, as exportações do país apresentaram queda de 14,5% no último mês comparado com o mesmo período do ano passado, o recuo acompanha a sequência decrescente de junho, quando a redução registrada foi de 12,8%.

O resultado, já aguardado pelos chineses, acabou assustando, isso porque os números vieram pior do que o esperado por economistas. Para o colunista da CBN, Hudson Garcia, o cenário tem reflexo na pressão inflacionária dos grandes mercados consumidores no mundo.

“A demanda da Europa e dos Estados Unidos tem diminuído, devido a pressão inflacionária interna o que força uma redução da compra de produtos internacionais”.

A situação global chama atenção do Brasil e de modo especial de Mato Grosso do Sul, que tem nos chineses um dos principais parceiros comerciais internacionais.