Proteína a partir do ar

Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (1), Matheus Barros falou sobre um novo tipo de superalimento, muito rico em proteínas, produzido literalmente a partir do ar, chamado de Solene. O processo de produção dessa proteína começa com micro-organismos que, como as plantas, fazem fotossíntese, consumindo CO2 do ar, e quando combinados com água, nutrientes e vitaminas em um bioreator, crescem e se multiplicam, convertendo-se em uma biomassa rica em proteína. O produto final é seco, resultando em um pó fino que pode ser utilizado como ingrediente alimentício.

Confira a coluna na íntegra: