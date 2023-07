Prova teórica, exclusivamente, online é exigência para retirada de CNH

Para algumas pessoas a adaptação ao meio digital acontece de forma automática. Especialmente, os mais jovens, que já nasceram no mundo hiperconectado. No entanto, o choque de gerações muitas vezes acaba impactando na execução de ações práticas do dia a dia, como por exemplo na retirada da primeira CNH. Nas autoescolas, sobram dúvidas entre os alunos sobre a realização da prova online.

Nesta terça-feira (18), no Jornal CBN CG, o Diretor de Habilitação do Detran/MS, Luiz Fernando Ferreira falou sobre a implantação da tecnologia na execução dos serviços do órgão. Para ele, ainda que a novidade possa assustar no início, o processo é possível para todos.

“A novidade sempre causa alguma resistência no começo. No Detran, sempre tem um técnico à disposição para auxiliar com questões técnicas do sistema[…] Agora, caso a pessoa faça a prova digital e não consiga se adaptar ao meio, é possível fazer um requerimento solicitando a prova impressa”.

Durante a conversa, o diretor de habilitação falou sobre as bicicletas elétricas em Campo Grande e dá nova regulamentação do Contran que caracteriza melhor a definição. A partir da publicação, no último dia 15 de junho, são consideradas bicicletas aquelas que não ultrapassam os 32km/h.

Acompanhe a entrevista completa: