PSDB tem meta de conquistar 40 prefeituras no estado em 2024

Adilson Trindade, colunista de política da CBN CG, abordou nesta sexta-feira (09) a movimentação política dos partidos na construção dos pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande em 2024.

Entre os nomes articulados até o momento estão: Beto Pereira (PSDB), Adriane Lopes (PP), Marcos Pollon (PL) e Zeca do PT (PT). A mais de um ano das eleições, Trindade aposta num debate forte dentro das siglas.

Internamente, quem já marca posição para o próximo ano é o PSDB. Segundo o colunista o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do partido, articula para ter candidatura própria nos principais colégios eleitorais do estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. Na reunião executiva da sigla, Azambuja lançou a meta de conquistar 40 prefeituras em Mato Grosso do Sul no próximo pleito.

