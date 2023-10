PT aposta na juventude de mulher para as eleições na Capital

O maior desafio do PT é quebrar a resistência do eleitorado de Campo Grande para eleger o prefeito em 2024. A única vez que o partido chegou perto de fazer o prefeito da Capital foi em 1996 com Zeca do PT, quando perdeu a eleição, no segundo turno, para o André Puccinelli, do MDB, por apenas 411 votos. Isso mostra como a disputa foi acirrada e a votação apertadíssima.

Esse pleito de 1996 criou rivalidade muito grande entre PT e MDB. Em todas as eleições em Campo Grande esses dois partidos eram os protagonistas, mas os petistas não chegaram mais ser ameaças a hegemonia do MDB ou PMDB que governou a cidade por mais de 20 anos. Até hoje não há em se falar de acordo político do PT com MDB na Capital mais por causa do André Puccinelli.

O reinado do MDB em Campo Grande foi derrubado em 2012 com a eleição de Alcides Bernal (PP). Depois do partido perder a disputa para governador em 2014 para Reinaldo Azambuja, do PSDB, um ex-aliado, o MDB só fracassou nas urnas tanto na Capital quanto na estadual.

Com um cenário totalmente diferente, o PT espera superar os obstáculos na pela prefeitura da Capital usando a força da juventude da Camila Jara, que começou a sua trajetória política se elegendo vereadora em 2020 e, dois anos depois, em 2022, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Agora, ela receberá a missão do PT para brigar pela Prefeitura de Campo Grande.

Camila sabe muito bem as dificuldades que encontrará na campanha eleitoral. Ela vai enfrentar concorrentes de peso político como Beto Pereira, do PSDB, que terá o apoio do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja, seu padrinho político. Além de Beto, Camila terá que superar a prefeita Adriane Lopes (PP). Mesmo novata na política, Adriane buscará a reeleição com apoio da senadora Tereza Cristina e de outras correntes da direita.

