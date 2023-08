PT não quer saber de brigas com PSDB por causa da prefeitura da Capital

Os petistas mais conservadores não querem saber de confusão com o PSDB por causa da disputa pela Prefeitura de Campo Grande. E não foi à toa que o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT pulou fora do barco sob o pretexto de ser enxovalhado injustamente pelos companheiros pelas posições tomadas.

Zeca não é mais o Zeca dos tempos de chumbo da política estadual, onde o PT se digladiava sem trégua com MDB e PSDB. Hoje, o Zeca é o Zeca da aliança política e a parceria com os tucanos dará musculatura eleitoral ao nome do deputado federal Vander Loubet na disputa por uma das duas vagas de senador, em 2026.

Vander já vem conversando com o governador Eduardo Riedel e com o cacique-mor do PSDB, Reinaldo Azambuja, sobre apoio ao seu nome para o Senado. Ele faria dobradinha com Azambuja, também, pré-candidato a senador.

O deputado petista disse que o apoio do seu partido à reeleição de Riedel é certo. Isso se até 2026 não acontecer um desfecho diferente para forçar a mudança de rumo do PT. Vander está convencido, ainda, que vai precisar dos antigos rivais tucanos para tornar viável a sua eleição.

Então, Vander não vê sentido ficar brigando com o PSDB. Ele até acha importante o partido ter um candidato para ajudar na eleição de vereadores. Só que esse candidato não pode ficar atirando para abater os tucanos que cruzarem a sua frente. Mas nem todos no PT pensam assim. A deputada federal Camila Jara, a princípio, não quer nem saber das conversas de lideranças do partido com o PSDB. Ela colocou o seu nome para ser candidata do PT a prefeita de Campo Grande e conta com aval do presidente regional do partido, Vladimir Ferreira, para levar adiante o seu projeto eleitoral.

A advogada Giselle Marques é outro nome em discussão no partido. Ela disputou no ano passado o Governo do Estado.

Moka será eleito novo presidente do MDB

O ex-senador Waldemir Moka será eleito, na próxima sexta-feira, presidente regional do MDB. A eleição dele mantém a hegemonia do grupo do ex-governador André Puccinelli no comando absoluto do partido em Mato Grosso do Sul. O nome de Moka, por enquanto, é consenso. O grupo da ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu aval a escolha de Moka para comandar o MDB em substituição ao deputado estadual Junior Mochi.

Moka assume com o desafio de organizar o partido para lançamento de, pelo menos, 35 candidatos a prefeito para as eleições de 2024. O plano do partido é eleger de 10 a 15 prefeitos. O partido fará alianças em outros municípios para indicação do vice.

Beto comandará o PSDB em Campo Grande

O deputado federal Beto Pereira será confirmado presidente do PSDB em Campo Grande no 16 de setembro com a missão de negociar alianças partidárias para viabilizar eleitoralmente a sua candidatura a prefeito. O ex-governador Reinaldo Azambuja indicou Beto até para dar maior visibilidade política nesse período preparatório às eleições municipais. Beto, que já foi prefeito de Terenos por dois mandatos, a poucos quilômetros da Capital, sonha em administrar o maior colégio eleitoral do estado.

