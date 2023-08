Publicada lista de aprovados para contratação temporária

A lista com os nomes do candidatos aprovados em Processo Seletivo pelo programa de contratação temporária da Prefeitura de Campo Grande, para atuarem em diversas áreas, foi divulgada na edição de hoje (14) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A lista completa de candidatos e demais informações estão disponíveis, a partir da página 7.

Entre as vagas estão: auxiliar administrativo e financeiro, edital n. 20/2021-75, motorista, edital n. 22/2021-69, técnico de atividades socioculturais/educação física, edital n. 02/2022-24, visitador edital, n. 08/2022-45, entrevistador social, edital n. 12/2022-37 e cuidador social, edital n. 06/2023-19.

Conforme os editais publicados nas páginas 3, 4 e 5, do Diogrande, os candidatos foram classificados no limite das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesa com pessoal.

Continue Lendo...

Os convocados, conforme relação nominal, local, data e horário, especificados no anexo de cada edital, devem comparecer no endereço informado, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

(* Com informações Prefeitura de Campo Grande)