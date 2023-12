Publicada lista final de aprovados do Bolsa Atleta

A lista final de aprovados no programa Bolsa Atleta de Mato Grosso do Sul foi publicada nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial do Estado. Os selecionados devem comparecer à solenidade de assinatura do termo de adesão, que acontecerá na quarta-feira (20), a partir das 14 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os atletas menores de idade devem comparecer obrigatoriamente acompanhados de seus representantes legais. Quem não puder comparecer ao evento deve justificar a ausência pelo WhatsApp (67) 3323-7225.

No total, 347 atletas e 38 técnicos serão contemplados nesta edição do programa, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões, respectivamente. Os valores das bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.500. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

O programa de auxílio financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem o estado em competições nacionais e internacionais. Também visa valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Clique aqui para acessar a lista.

*Com informações da Fundesporte