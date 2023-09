Público começa a chegar na Famasul

O clima no auditório da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), na Capital, é de expectativa para a palestra com o engenheiro agrônomo e especialista em economia rural, e analista de mercado Cristiano Palavro. Produtores rurais, consultores e investidores do agronegócio participam desta 3ª edição do RCN Agro.

O gerente-agro do Sicredi Campo Grande, Willian Ribeiro Lemes, conta que pretende repassar aos associados os ensinamentos que espera adquirir nesta noite. “A expectativa para o evento é alta. Saber quais são os desafios para esse novo momento que estamos enfrentando, e também passar os conhecimentos dessa palestra para os associados. É de grande importância estarmos sempre informados", garantiu.

Já médica veterinária, Izabel Coleto, acompanha o trabalho do Cristiano Palavro há algum tempo e está animada para vê-lo pessoalmente. “O Cristiano é uma pessoa muito ligada ao agronegócio, e a expectativa é para que a gente possa saber das perspectivas desafiadoras do agro, principalmente a parte da pecuária, que está passando o ciclo de baixa, e também os investimentos do agro que devemos estar antenados”, comentou.

O RCN Agro faz parte do maior ciclo de eventos corporativos já realizados em Mato Grosso do Sul e é promovido pelo Grupo RCN de Comunicação desde 2018, sempre com temas atuais e relevantes para a economia regional.