Puxada pelo setor de obras, indústria empregou mais de 2 mil pessoas em janeiro

Em janeiro de 2023 O conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 2.321 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul, resultado de 8.736 contratações e 6.415 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. O número foi o maior saldo já registrado para o mês desde 2013, alcançando uma participação de 50% do total de vagas abertas no estado no primeiro mês do ano.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, o conjunto das atividades encerrou o período com 144.674 trabalhadores empregados.

“Indicando, até aqui, um aumento de 1,63% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 142.353 funcionários. Por fim, a atividade industrial responde por 24,0% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que emprega 229.603 trabalhadores com participação equivalente a 38,2% (Novo CAGED – Consulta em 13/03/2023)”, comentou.

As atividades industriais que mais abriram vagas no mês de janeiro foram: obras de infraestrutura (+739), construção de edifícios (+527), instalações e serviços especializados para construção (+437), atividades de apoio à extração de minério de ferro (+126), abate de bovinos (+120), usinagem, tornearia e solda (+86), fabricação de açúcar (+78), curtimento e outras preparações de couro (+75), manutenção e reparação de tanques e reservatórios metálicos (+50) e fabricação de celulose (+49).

Em relação aos municípios, o economista explicou que em 38 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 2.718 vagas.

Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 50 vagas, destacam-se: Ribas do Rio Pardo (+1.103), Campo Grande (+413), Três Lagoas (+247), Corumbá (+182), Nova Andradina (+176), Rio Brilhante (+107), Deodápolis (+85) e Paranaíba (+83).

As atividades que mais contribuíram nos municípios indicados foram (12 no total): obras de infraestrutura (+676), construção de edifícios (+505), instalações e serviços especializados para construção (+358), atividades de apoio à extração de minério de ferro (+126), fabricação de álcool (+85), abate de bovinos (+75), fabricação de açúcar (+69), curtimento e outras preparações de couro (+64), coleta de resíduos (+45), usinagem, tornearia e solda (+41), manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras (+40) e fabricação de celulose (+38).

Ainda assim, em outros 35 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, proporcionando o fechamento de 397 vagas. Entre as cidades com saldo negativo de pelo menos 50 vagas destaca-se Bataguassu (-53). As atividades que mais contribuíram no município indicado foram (3 no total): fabricação de conservas de legumes e outros vegetais (-28), fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel e papelão (-23) e abate de bovinos (-11).

*Com informações da Assessoria Fiems