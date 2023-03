Quadra Poliesportiva do Coophafé será reformada

A Prefeitura de Campo Grande vai iniciar a reforma da quadra poliesportiva do bairro Coophafé. A ordem de serviço para a obra, que prevê a troca do piso, pintura e tela metálica, foi assinada nesta semana e tem previsão para ser executada em até 90 dias.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), os trabalhos devem começar na próxima semana. No local, serão instalados postes para fixação de redes de vôlei, tabela de basquetebol, além da colocação de traves para a prática de futebol, atendendo as especificações técnicas das federações dos esportes.

Com a reforma, a Prefeitura proporciona mais um ponto para a prática de exercício físico, fundamental para a saúde da população. O trabalho de prevenção a doenças como obesidade, diabetes, e hipertensão arterial passa pela prática do esporte. Além disso é mais um local que os campo-grandenses terão para um lazer saudável e espaço de convívio que são tão importantes para a qualidade de vida e para a interação da comunidade.

*Com informações da Fundação Municipal de Esportes