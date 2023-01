Quadrilha da Capital faz "arrastão" em cinco lojas de Dourados e quatro pessoas são presas

Nesta quarta-feira (4), um morador de Campo Grande, 31 anos, foi detido em uma loja de móveis e eletrodomésticos na principal avenida de Dourados, a Marcelino Pires.

De acordo com informações dos policiais do 3⁰ Batalhão da Polícia Militar, o homem entrou no estabelecimento comercial dizendo que iria comprar um produto. Os vendedores desconfiaram e acionaram a equipe da polícia.

Após detê-lo, já a algumas quadras da loja, os policiais chegaram a outras três moradoras da capital, com idades de 20, 26, e 27 anos.

A quadrilha estava hospedada em dois hotéis de Dourados, também no centro da cidade. Em revista ao quarto foi encontrada grande quantidade de objetos furtados de vários comércios da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram apreendidos mochilas, caixas e sacolas, além de grande quantidade de produtos, entre eles, dois bonés, duas jaquetas, nove bermudas jeans, quatro caixas de som, 33 chinelos, 13 pares de tênis, 23 bolsas, 11 calças, sete blusas femininas e seis tamancos.

Dispositivo usado pela quadrilha - Foto: Osvaldo Duarte

Com os integrantes foram encontrados um dispositivo que tira o ímã de calçados e um controle que desativa alarme de portas, além de caixas de papelão especialmente para guardar objetos.

De acordo com as informações policiais, ainda não é possível detalhar quantas lojas foram furtadas pelos assaltantes. Mas, com o material encaminhado para a delegacia, sabe-se pelas etiquetas dos produtos que pelo menos cinco lojas haviam sido furtadas.

Os quatro detidos foram encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuados por furto qualificado. Não é descartada a participação de mais pessoas no crime.